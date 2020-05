Hat der Linzer Magistrat einen Bauakt fast zehn Jahre lang unbearbeitet liegengelassen? Ein den OÖN vorliegender Baubescheid legt diesen Verdacht nahe. Am 30. Juni 2010 fand demnach auf einem Anwesen in der Hugo-Wolf-Straße in Linz eine Baukontrolle statt. In diesem Wohnhaus lebt seit dem Jahr 1983 ein inzwischen pensionierter Gastronom, der dort im Erdgeschoß ein kleines Wirtshaus betrieben hatte. Im Obergeschoß lebte die Familie.