Zehn Jahre in Österreich:"Ich bin stolz auf das, was ich mir aufgebaut habe"

Wenn Issa Dada spricht, haftet ihm immer noch die Würde jenes Amtes an, das er seit zehn Jahren nicht mehr ausüben kann. Der ehemalige Richter floh 2012 vor dem Bürgerkrieg in Syrien. Er hatte Todesdrohungen erhalten, einer seiner Kollegen war auf offener Straße erschossen worden. Zum ersten Mal interviewten die OÖN Dada im Jahr 2015 – damals war ihm selbst noch unklar, wie seine Zukunft aussehen sollte. Mittlerweile hat er sich ein neues Leben aufgebaut: Seit einigen Monaten ist er gerichtlich beeideter Dolmetscher für Arabisch, der einzige in Oberösterreich. Im OÖN-Interview spricht er über die Herausforderungen bei der Jobsuche, seine Arbeit bei Gericht und die Situation in seinem Herkunftsland.

OÖN: Sie leben seit zehn Jahren in Österreich, haben sich ein Leben aufgebaut. Fühlen Sie sich hier daheim?

Dada: Ja. Meine Kinder gehen hier in die Schule. Ich habe hier Freunde gefunden und viele schöne Erlebnisse gehabt. Das Heimweh ist nicht mehr so stark wie vor zehn Jahren, Österreich ist jetzt meine Heimat.

Mit der Flucht war der Krieg für Sie nicht vorbei. Wie intensiv verfolgen Sie die Situation dort?

Ich habe noch Kontakt zu Freunden und Kollegen. Es geht ihnen schlecht. Die Lage in Syrien wird sich meiner Meinung nach kurz- oder mittelfristig nicht verbessern. Aber ich glaube, viele dort erkennen eines nicht: Wenn ein Bürgerkrieg in einem Land ausbricht oder es generell schlecht läuft, hat jeder Bürger die Verantwortung, die Situation zu verbessern – Zivilisten weniger stark als Politiker, aber jeder kann etwas beitragen.

Wie können die Leute erkennen, dass sie diese Verantwortung und Möglichkeit haben?

Dazu braucht es Bildung und Offenheit. Wir müssen die gesellschaftlichen Gräben überwinden, in Syrien vor allem religiöser und ethnischer Natur. Es bringt Moslems nichts, wenn ein Rechtsbrecher wie al-Assad Präsident ist, nur weil er ihren Glauben teilt. Das müssen die Leute verstehen.

Sie haben 2015 erzählt, wie schwierig es war, eine Ausbildung zu machen. Wie haben Sie es zum Dolmetscher geschafft?

Ich hatte lange einen anderen Job, bis ich am Gericht freiberuflich als Hausdolmetscher arbeiten konnte. Das geht ohne Ausbildung. Die Richter an den Landesgerichten haben mich dann sehr wertschätzend behandelt und mir Aufträge erteilt, sodass ich mir irgendwann die Ausbildung leisten konnte. Außerdem bekomme ich Unterstützung von einer österreichischen Familie, seit ich hier lebe.

2015 sprach Dada im OÖN-Interview über die Situation in seinem Heimatland.

Nicht jeder bekommt nach der Flucht so viel Hilfe.

Das stimmt, viele haben diese Möglichkeit nicht. Viele nutzen aber die Gelegenheiten, die sich ihnen bieten, auch nicht. Man muss offen sein für Hilfe. Und man sollte dann auch versuchen, sich in irgendeiner Weise für diese Hilfe zu erkenntlich zu zeigen – und wenn es nur mit Höflichkeit oder einer Tasse Kaffee ist.

Sie haben 2015 darüber gesprochen, wie zermürbend es war, nicht arbeiten zu dürfen. Was macht das mit einem?

Eine Maschine, die nicht benutzt wird, geht kaputt. So ist es auch beim Menschen: Je länger man ohne Beschäftigung bleibt, desto schwieriger wird die Jobsuche. Und selbst, wenn Migranten einen Job finden, haben sie es oft schwer: Sie kommen aus einem anderen Arbeitsmarkt, aus einer anderen Kultur. Ich merke selbst, dass diese Umorientierung mich täglich Kraft kostet.

Sie haben von Ihrer Berufserfahrung als Richter profitiert. Viele junge Menschen, die jetzt nach Österreich flüchten, haben zehn Jahre in einem Bürgerkriegsland gelebt und keine Ausbildung genossen.

Für diese Menschen ist es noch schwieriger, einen Job zu finden und ein normales Leben zu führen. Das spielt sicher auch eine Rolle für die Kriminalität bei Migranten, das sehe ich natürlich jetzt in meinem Beruf. Menschen, die lange in einem aggressiven Umfeld leben, verrohen und werden eher kriminell. Ich rechtfertige Kriminalität nicht. Jeder, der eine Straftat begeht, muss nach österreichischem Recht verurteilt werden. Aber was erwartet man von einem Kind, dessen Mutter vor seinen Augen vergewaltigt wurde? Als Richter bin ich es gewohnt, auch Hintergründe zu beachten.

Sie haben 2015 eine Rückkehr nach Syrien ausgeschlossen. Ist das auch heute noch so?

Damals waren meine Kinder drei und fünf Jahre alt, jetzt sind sie zehn und zwölf Jahre. Ein drittes ist hier zur Welt gekommen. Damals war ich arbeitslos, jetzt habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich habe mir im neuen Job einen Namen gemacht. Ich bin stolz auf das, was ich mir hier aufgebaut habe. Selbst wenn es die Situation in Syrien zulassen würde, würde ich also nicht dorthin zurückkehren.

