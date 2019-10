Zehn Argumente für das Salzkammergut

St. Pölten, Dornbirn oder das Salzkammergut? Eine zwölfköpfige internationale Jury, bestehend aus Kulturexperten, entscheidet im November, welche Stadt oder Region sich im Jahr 2024 "Kulturhauptstadt Europas" nennen darf.

Das Bewerbungsteam in Bad Ischl bereitet sich seit Monaten minutiös auf die kommenden Tage vor – denn sie werden entscheidend sein. Am 8. November kommen vier der zwölf Jurymitglieder auf Besuch. In Bad Ischl und im inneren Salzkammergut wird man sie mit Menschen und Initiativen der Region zusammenbringen.

Am 10. November präsentiert ein zehnköpfiges Team – von der Ebenseer Kulturaktivistin bis zum Bürgermeister von Grundlsee – der Jury in Wien das geplante Programm für 2024. "Wir haben 45 Minuten Zeit für unsere Präsentation und stehen danach 75 Minuten lang Rede und Antwort", sagt Stefan Heinisch vom Ischler Kulturhauptstadt-Büro.

Für die Gruppe ist es bereits der zweite Auftritt vor der Jury. Beim ersten im Jänner ging es darum, die geplanten Inhalte zu präsentieren. Dieses Mal muss das Team erklären, wie es diese Inhalte umsetzen will. "Das hat schon etwas von einer mündlichen Matura", sagt Heinisch. Wichtig dabei: Der Jury geht es nicht um pompöse Kulturveranstaltungen und Großbaustellen, sondern um Inhalte. Um langfristige Perspektiven für das Salzkammergut, die sich aus dem Projekt ergeben, sowie um die europäische Vision dabei.

Am 11. November wird die Jury in Wien beraten und am nächsten Vormittag schließlich in einer Pressekonferenz bekannt geben, wie 2024 die Kulturhauptstadt Europas heißen wird. Es geht dabei nicht nur um millionenschwere Investitionen, sondern auch um einen Entwicklungsschub für die gesamte Region.

Die Konkurrenz

Dornbirn Plus ist ein Bündnis, das den Bregenzerwald und das Rheintal verbindet. Die Vorarlberger bereiten sich schon seit 2016 vor und heben hervor, als „Vierländerregion“ (Ö, CH, LI, D) die europäische Vielfalt perfekt zu repräsentieren. Inhaltlich wird es unter anderem um die Überwindung von Grenzen gehen.

St. Pölten geht mit dem größten Budget (60 Millionen Euro) und entsprechend selbstbewusst ins Rennen. Bürgermeister Stadler spricht bereits von zusätzlichen Gästebetten, die man 2024 brauche. Auch die niederösterreichische Landeshauptstadt bindet ihr Umland ein und setzt auf Kooperationen mit Schulen, der freien Künstlerszene und der Wirtschaft.

1. Allein die Landschaft

Dornbirn und St. Pölten sind wunderbare Städte, keine Frage. Aber wenn Österreich 2024 die Kulturhauptstadt Europas stellt, sollte sich das Land von seiner schönsten Seite zeigen. Und nichts für ungut: Damit kommt man am Salzkammergut gar nicht mehr vorbei. Egal ob Dachstein, Toplitzsee oder malerische Orte wie Hallstatt und Traunkirchen: Bilder vom Salzkammergut würden 2024 in allen anderen 26 EU-Ländern Gänsehaut erzeugen.

2. Seine Majestät

Sage keiner, das Salzkammergut habe nur Berge und Seen zu bieten! Kaiser Franz Joseph I. machte Ischl zur Sommer-Residenzstadt und damit zu einer europäischen Metropole. Dass er hier hauptsächlich hinter Gämsen und Sennerinnen her war, muss die Jury ja nicht wissen.

3. Die erste Alpinregion

Noch nie war eine alpine Region wie das Salzkammergut EU-Kulturhauptstadt. In Brüssel mögen sie Abwechslung, heißt es. Nach großen Städten wie Amsterdam und Madrid kamen zunächst etliche kleine wie Riga und Pilsen zum Zug. Wir finden: Es ist Zeit für einen ganz neuen Zugang.

4. Perspektiven für Europa

Das Salzkammergut setzt sich in seiner Bewerbung auch mit Problemen wie dem Massentourismus auseinander. Aus Sicht der Jury ergeben sich daraus auch Perspektiven für andere europäische Orte (was erwünscht ist). Der Overtourism ist für Brüssel ein Zukunftsthema.

5. 7000 Jahre Salzabbau

Salz wurde am Fuß des Dachsteins bereits industriell abgebaut, als es das Wort „Industrie“ noch gar nicht gab. Die vorrömische Eisenzeit ist auf der ganzen Welt als „Hallstattzeit“ bekannt. Liebe Freunde in Dornbirn und St. Pölten: Habt ihr Vergleichbares zu bieten?

6. Grundlseer Geheimwaffe

Grundlsees Bürgermeister Franz Steinegger wird seinen Auftritt vor der internationalen Jury wieder in der Lederhose absolvieren. Bei der letzten Begegnung, so hört man, waren einige Jurymitglieder von seiner Stammes-tracht hellauf begeistert. Das Gremium ist mehrheitlich weiblich.

7. Große Namen

Sie wurden hier geboren oder zogen her: Thomas Bernhard, Christoph Ransmayr, Barbara Frischmuth, Klaus Maria Brandauer, Conchita Wurst, Gustav Klimt, Hubert von Goisern, Franz Lehár, Fritz Karl u. v. m.

8. Einmal etwas anderes

Die bisherigen österreichischen EU-Kulturhauptstädte hießen Graz (2003) und Linz (2009). Es wäre doch langweilig, wenn wir dieses Muster fortsetzen und bis zur Mitte des Jahrhunderts alle österreichischen Landeshauptstädte durchdeklinieren würden. Die EU ermöglicht es ab 2020 auch Regionen, Kulturhauptstadt zu werden. Wir sind überzeugt davon, dass sich die Brüsseler etwas dabei gedacht haben. Wieder ein Punkt für das Salzkammergut. Und wenn St. Pölten sich das nächste Mal bewirbt, hat es unsere Unterstützung. Versprochen!

9. Endlich vereint

Die Bewerbung des Salzkammerguts schweißt das steirische, das salzburgerische und das oberösterreichische Salzkammergut endlich wieder zusammen. Das Volk der Vogelfänger zieht an einem Strang, und die Kulturhauptstadt könnte zumindest ein Jahr lang einen alten Traum wahr werden lassen: das Salzkammergut als zehntes österreichisches Bundesland. Samt Autokennzeichen „BI“.

10. Das Team

Das fünfköpfige Team des Kulturhauptstadtbüros in Bad Ischl hat in den vergangenen Monaten sehr professionell die Bewerbung vorbereitet, sich in Europa vernetzt und sich von erfahrenen Machern beraten lassen. Stark war auch der Einsatz der beiden Bürgermeister Franz Steinegger (Grundlsee) und Hannes Heide (Bad Ischl).

