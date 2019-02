Zeckenschutz: Keine Impfung mehr bei der GKK

LINZ. Aus für günstige Impfung in den GKK-Gesundheitszentren: Hausärzte sollen zentrale Anlaufstelle sein.

Hausärzte sollen impfen. Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

17,20 Euro für Erwachsene und 13,20 Euro für Kinder kostete bisher die Zeckenimpfung für GKK-Versicherte, wenn sie diese in einem der 41 Gesundheitszentren der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse durchführen ließen. Doch nun ist mit dieser kostengünstigen Aktion ab sofort Schluss, wie ein Sprecher der OÖGKK gestern mitteilte. Wie in den meisten anderen Bundesländern sollen die Hausärzte die Impfung vornehmen. Und dies um deutlich mehr Geld als im Rahmen der GKK-Aktion.

Die Versicherten müssen den Impfstoff selbst in der Apotheke besorgen. Dieser kostet für Erwachsene 35,80 Euro, für Kinder 31,30 Euro. Die OÖGKK zahle dafür aber einen Zuschuss von vier Euro pro Impfstoff, heißt es aus der Gebietskrankenkasse. Hinzu komme noch das Honorar des Hausarztes, wofür laut den Richtsätzen der Ärztekammer rund 15 Euro zu bezahlen seien. Mit der geplanten Fusion der Krankenkassen habe die Streichung der bisher "freiwilligen Leistung" der oö. Kasse nichts zu tun, beteuerte ein Sprecher. Vielmehr sei es das Ziel, die Leistungen aller Kassen in den Bundesländern "zu vereinheitlichen". Außer in Oberösterreich und der Steiermark sei es in allen anderen Bundesländern üblich, dass der Hausarzt die Zeckenschutzimpfung vornehme.

Laut Experten sollen geimpfte Menschen alle fünf Jahre eine Auffrischung durchführen lassen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema