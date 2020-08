Zechpreller schlug Wirtin nieder

Der 65-Jährige besuchte am 15. August ein Lokal in Wels und konsumierte dort Getränke im Wert von 17,50 Euro. Ohne zu bezahlen verließ er gegen 19.15 Uhr das Lokal. Die Wirtin bemerkte die versuchte Zechprellerei und folgte dem Schweizer bis in sein Hotel, wo sie ihn zur Rede stelle. Der 65-Jährige zeigte zuerst Einsicht und begleitete die Wirtin wieder zurück in Richtung Lokal. Auf dem Weg wurde er allerdings rabiat und schlug die Frau mit einem Schlag ins Gesicht zu Boden. Anschließend verletzte er die 58-Jährige noch mit einem Fußtritt in die Rippen. Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf eilte der Verletzten zu Hilfe und hielt den 65-Jährigen von weiteren Taten ab, in dem er ihn bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden fixierte.

Der stark alkoholisierte Mann wurde von der Polizei festgenommen. Während seiner Verhaftung beschimpfte und beleidigte er die Beamten. Er wird von der Staatsanwaltschaft Wels wegen aggressivem Verhaltens angezeigt.

