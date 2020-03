Zahnärzte in Sorge: Auch ihnen fehlt Schutzkleidung

Notbetrieb auch für Zahnärzte: In Coronazeiten sollen Dentisten natürlich nur noch Schmerzpatienten behandeln. Doch selbst das ist schwierig, sagt Günter Gottfried, Vizepräsident der oö. Zahnärztekammer.

Denn wie in anderen Arztpraxen fehlt auch bei den Zahnärzten derzeit oft die Schutzkleidung- 180.000 Schutzmäntel für Zahnärzte und deren Personal benötige man pro Monat, sagt Gottfried. Vorhanden ist dieses Material derzeit nicht.

Die Zahnärzte sind unter den Medizinern eine besonders exponierte Berufsgruppe. Während einer Behandlung eines infizierten Patienten kann sich der Zahnarzt etwa durch den Speichel des Patienten oder den Sprühnebel des Bohrers mit dem Virus infizieren.

Doch nach wie vor gebe es Patienten, die mit Unverständnis darauf reagieren, dass nur noch Schmerzpatienten behandelt werden, berichtet Gottfried.

Über die Mangel an Schutzkleidung klagt auch ein Zahnarzt, der sich an die OÖN gewandt hat. "Wir werden von der Kammer aufgefordert auf minimalen Betrieb, sprich Schmerzpatienten zurückzufahren - selbstverständlich unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen – gleichzeitig erfahren wir, dass entsprechende Schutzausrüstung nur minimal zur Verfügung steht".

Was noch problematisch sei, so der Zahnarzt, der sich an die OÖN gewandt hat, sei, dass das "unternehmerische Risiko" infolge Mindereinnahmen oder Praxisschließungen beim Zahnarzt liege. "Folglich fahren noch viele Kollegen annähernd Normalbetrieb", schreibt er. "Das kann unabsehbare Folgen haben."

Günter Gottfried von der Zahnärztekammer zeigt "kein Verständnis für Kollegen, die sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht an diese Vorgabe des Minimalbetriebs halten. Gleichzeitig fordert er finanzielle Hilfestellung seitens der Politik: "Denn wir müssen auch unsere Rechnungen begleichen."

