Zahnärzte gesucht: Grafik zeigt offene Kassenstellen in Oberösterreich

Von Alberndorf bis Wolfsegg sind aktuell 25 Kassenstellen für Zahnärzte in Oberösterreich unbesetzt, in Linz etwa jene in Scharlinz, am Bindermichl, eine in Ebelsberg, eine in Katzbach und eine am Spallerhof. Fünf weitere werden als Nachfolge von Pensionsantritten ausgeschrieben, vier davon bereits per 1. Oktober, darunter sind Stellen im Altstadtviertel und in Wegscheid.