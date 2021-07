1,74 Promille Alkohol hatte ein 30-jähriger Mopedlenker intus, als er am Sonntag gegen 20 Uhr gemeinsam mit seiner 23-jährigen Freundin auf Höhe der Ortschaft Stift am Grenzbach verunglückte. Der junge Mann war in Richtung Nebelberg unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Das Paar kam zu Sturz und schlittere nach links in eine angrenzende Wiese. Beide wurden verletzt in das Krankenhaus Rohrbach gebracht, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.