Zahlreiche Mahnwachen für tote Ärztin

Die Nachricht, dass die Allgemeinmedizinerin Lisa-Maria Kellermayr am Freitag tragisch aus dem Leben geschiedenist, schlug hohe Wellen. Am morgigen Montag sind drei Mahnwachen geplant: Jeweils um 20 Uhr am Taubenmarkt in Linz, am Hauptplatz in Graz und am Stephansplatz in Wien. Bei diesem geplanten Gedenken der Initiative "YesWeCare" werden auch die Glocken des Stephansdoms läuten, wie Dompfarrer Toni Faber bestätigt.

Kellermayr war monatelang von Corona-Impfgegner bedroht worden. Von den Behörden und auch von der Ärztekammer hatte sie sich zu wenig unterstützt gefühlt. Entsprechend groß ist die Kritik vor allem Richtung Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Die Neos kündigt an, eine parlamentarische Anfrage zu dem Thema zu planen. Dabei ginge es primär um die Frage, wie die Polizei auf die Drohungen gegen Kellermayr reagiert hat.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief in einer Twitter-Botschaft dazu auf, "dieses Einschüchtern und Angst machen" zu beenden:

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Kellermayr wurde am Freitag tot in ihrer Ordination im Bezirk Vöcklabruck aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte einen Suizid. Es seien Abschiedsbriefe gefunden worden, zu deren Inhalt man nichts sagen wollte. Eine Obduktion wurde nicht angeordnet.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Hier finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at