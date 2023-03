Zahlreiche Delikte: Polizei erwischte 46-jährigen Täter

Die Liste des Täters ist lang: fünf Einbrüche in Kirchen und Kapellen, 27 Diebstähle in Selbstbedienungsläden, zwei Eingriffe in fremdes Jagd- und Fischereirecht, eine Sachbeschädigung sowie eine Tierquälerei. Beschuldigt für diese Delikte wird ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Ried. Er soll – laut eigenen Angaben – aus Geldnot gehandelt haben. Außerdem gestand er, in einem öffentlichen Bad am Irrsee mit einem Gewehr auf einen Lampenschirm geschossen zu haben. Außerdem habe er im Naturschutzgebiet in Kirchdorf am Inn eine Stockente und einen auf einer Straße sitzenden Frosch mit einem Gewehr grundlos getötet. Die Gewehre besitze er legal, habe diese jedoch ohne Waffenschein abgefeuert. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, er wurde angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.