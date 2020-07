Zahlen steigen weiter: 170 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Einen Tag vor der erneuten Verschärfung der Mund-Nasen-Schutz-Regelung in Österreich ist der Anstieg der Neuinfektionen in die Höhe geschnellt. Waren es zuletzt rund 100 Fälle täglich, wurden von den Behörden gestern bundesweit 170 Fälle registriert. Die meisten gab es in Wien mit 63, dahinter folgte Oberösterreich mit 50.

Damit gab es Stand gestern Nachmittag 480 aktuelle Corona-Fälle im Land, die meisten davon in der Stadt Linz (137) und im Bezirk Linz-Land (95). Die Infektionen, die auf Reiserückkehrer zurückzuführen sind, sind um vier auf 130 gestiegen. Bisher gab es 83 Fälle von Reisenden, die in Summe 47 Folgefälle ausgelöst haben, wie der Krisenstab des Landes mitteilte. Bei der lokalen Häufung von Fällen rund um die Neue Mittelschule Neukirchen (Bezirk Vöcklabruck) kamen zu den bekannten 18 Infektionen zwei weitere hinzu.

Bei dem bekannten größten Cluster "Freikirche" ist die Lage stabil. 243 Infektionen sind ihm zuzuordnen. 2406 Personen befinden sich in Oberösterreich derzeit in Quarantäne. In Alten- und Pflegeheimen sind aktuell elf Mitarbeiter und vier Bewohner von Covid-19 betroffen.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.