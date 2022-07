Corona, Ukraine-Krieg und Inflation: Gerade in unsicheren Zeiten scheinen sich viele Landsleute mit Waffen einzudecken. Das legen zumindest aktuelle Daten aus dem Zentralen Waffenregister nahe, die die OÖN vom Innenministerium erhalten haben. So ist die Zahl der registrierten Schusswaffen von März 2021 bis März 2022 in Oberösterreich um 14 Prozent gestiegen: von 203.229 auf 231.787. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Waffenbesitzer um 4,3 Prozent auf 58.478. Der Ukraine-Krieg begann am 24.