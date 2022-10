Zahl der Toten im Straßenverkehr wieder gestiegen

Vom 1. Jänner bis 16. Oktober 2022 sind in Österreich somit 314 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das bedeutet einen massiven Anstieg im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. In den ersten beiden Coronajahren waren die Zahlen niedriger:

2022: 314

2021: 287

2020: 283

2019: 338

Auf Oberösterreichs Straßen war es in der letzten Woche zu zwei Unfällen mit Toten gekommen. In Ottnang am Hausruck kam am vergangenen Donnerstag ein 69-Jähriger ums Leben, der die Kontrolle über sein Auto verloren hatte und gegen ein weiteres Auto krachte, in Schärding starb ein Motorradfahrer aus dem Innviertel, als ein Pkw-Lenker plötzlich nach links abgebogen war.