Zahl der Sozialhilfe-Bezieher in Oberösterreich weiter rückläufig

Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) legte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch den Sozialhilfe-Jahresbericht vor: 2023 war die Zahl der Menschen, die in Oberösterreich Sozialhilfe bezogen haben, weiter rückläufig. Gleichzeitig sind die ausgesprochenen Leistunsgkürzungen angestiegen. Laut Hattmannsdorfer zeigen die Ergebnisse, dass die im Vorjahr verschärfte Bemühungspflicht sowie die eingeführte Deutschpflicht wirken.

Drei Zielgruppen formuliert

8783 Personen haben im Lauf des Jahres 2023 Sozialhilfe bezogen, 2022 waren es noch 9805 gewesen. Gekürzt wurden die Leistungen im Vorjahr 1005 Mal. Das bedeutet beinahe eine Verdoppelung im Vergleich zu 2022 (576). Es seien nun Grundlagen geschaffen worden, auf denen es 2024 aufzubauen gilt, wie Hattmannsdorfer erklärte.

Der Sozial-Landesrat formulierte für 2024 drei Zielgruppen: arbeitsfähige Sozialhilfe-Bezieher, Langzeit-Sozialhilfe-Bezieher und Asylberechtigte sowie Personen nicht-deutscher Muttersprache in der Sozialhilfe. "Das oberste Ziel der Sozialpolitik ist es, jene Personen, die arbeitsfähig sind, so schnell wie möglich wieder in die Selbsterhaltung zu bringen", sagt Hattmannsdorfer.

Auf die Euophoriebremse trat hingegen die SPÖ. "Die Sozialhilfe ist in Oberösterreich verglichen mit anderen Bundesländern besonders streng geregelt und aktuell sinkt die Höhe der Sozialhilfe in Oberösterreich, je mehr Kinder in einem Haushalt leben. Ich fordere daher, die Erhöhung der Richtsätze auf einheitlich 25 Prozent pro Kind. Das wäre ein wichtiger erster Schritt, um Kinderarmut in Oberösterreich zu beenden", so Sozialsprecherin Sabine Engleitner-Neu.

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber