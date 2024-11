Zahl der Park&Ride-Plätze ist leicht zurückgegangen

Zumindest in der Theorie sind sie ein Schlüssel, um Pendler zum Umstieg vom Auto auf die Bahn zu bewegen: Park&Ride- und Bike&Ride-Anlagen. Doch der in den vergangenen Jahren mehrfach angekündigte Ausbau hat in Oberösterreich anscheinend nicht stattgefunden. Das legt zumindest die Beantwortung einer schriftlichen Anfrage der SPÖ ans Verkehrsressort des Landes nahe.