Bei den Corona-Infizierten in Oberösterreich ist ein positiver Trend erkennbar. Ihre Zahl ist von 15.292 am Samstag auf 14.340 am Dienstag gesunken. Gestern meldete der Krisenstab des Landes 1230 bestätigte Neuinfektionen. Deutlich niedriger ist aber auch die Zahl der durchgeführten PCR-Tests. Am Montag waren es 2951, im Vergleich mit den Werten der Vorwoche ein Rückgang um rund 1500. Dieser Rückgang sei zum einen mit den Antigen-Tests zu erklären, die von Hausärzten durchgeführt werden und