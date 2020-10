Zahl der Infizierten in Welser Altersheim stieg auf 37

Wie berichtet, waren am Freitag 24 Fälle gemeldet worden. Es seien nun alle Testungen ausgewertet worden, berichtete der Krisenstab des Landes Sonntagabend. Insgesamt sind elf Mitarbeiter und 26 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die anderen in Oberösterreich bekannten Cluster - beide in Fleischverarbeitungsbetrieben - sind relativ stabil: Im Zusammenhang mit dem Unternehmen im Bezirk Ried stieg die Zahl von Samstag auf Sonntag um zwei auf 145 Fälle (137 Mitarbeiter und acht Folgefälle). Der Betrieb im Bezirk Wels-Land zählte am Sonntag 32 infizierte Personen aus der Mitarbeiterschaft (27 Mitarbeiter und fünf Folgefälle), er ist seit 6. Oktober wieder geöffnet. Sonntagmittag waren in Oberösterreich 1.272 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Von Samstag auf Sonntag gab es 164 Neuinfektionen. Eine 88-jährige Frau aus dem Bezirk Linz-Land starb im Kepler Universitätsklinikum im Zusammenhang mit Covid-19. Sie litt an Vorerkrankungen.