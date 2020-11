Zahl der Corona-Toten in Oberösterreich steigt auf mehr als 600

In Oberösterreich hat es in den vergangenen 24 Stunden 550 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Die Zahl der aktiven Fälle sank: Es sind 8.821 aktive Infektionen bekannt, zwei Tage zuvor waren es noch 10.482 Fälle gewesen.

146 Patienten in Intensivstationen

Die Zahl der Menschen in Spitalsbehandlung stieg weiter an: Es befanden sich 866 Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus, 146 auf oberösterreichischen Intensivstationen. Am Tag zuvor waren es 843 Personen im Spital und 148 auf Intensivstationen gewesen.

30.000 Oberösterreicher in Quarantäne

In Quarantäne befanden sich in Oberösterreich mehr als 30.000 Menschen. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Oberösterreich seit Beginn der Pandemie überstieg mit 607 erstmals die Marke von 600 Verstorbenen. Von Samstag auf Sonntag waren zehn Todesfälle registriert worden, dazu kamen fünf aus dem November, die im System nachgemeldet wurden.

Lesen Sie zu diesem Thema auch: Übersterblichkeit – Wie die zweite Corona-Welle die Todesrate in die Höhe treibt

