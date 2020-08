Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder dreistellig bei 139

Von Montag auf Dienstag wurden demnach 139 neue Fälle registriert, die meisten davon in Wien mit 71. In Spitalsbehandlung befanden sich demnach 119 Covid-19-Patienten, von denen 25 auf Intensivstationen behandelt wurden.

Insgesamt gab es in Österreich bisher 22.245 positive SARS-CoV-2-Testergebnisse. An oder mit dem Coronavirus sind 723 Menschen verstorben, 20.123 gelten als wieder genesen. Damit gibt es derzeit 1399 aktive Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus österreichweit.

Außerhalb der Bundeshauptstadt teilte sich die Zahl der Neuinfektionen wie folgt auf: In Oberösterreich wurden 23 Fälle registriert, in Niederösterreich und Tirol je 13, in Kärnten sieben, in der Steiermark sechs und in Salzburg drei. In Vorarlberg wurden zwei Patienten positiv auf SARS-CoV-2 getestet und im Burgenland einer.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.