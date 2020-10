Zahl der Corona-Infektionen in Altersheimen gestiegen

Nachdem bereits in Wels in einem Heim 26 Bewohner und elf Mitarbeiter positiv sind, meldete der Krisenstab am Dienstag in einem Heim in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) 17 infizierte Bewohner und zwei infizierte Mitarbeiter. Am Mittwoch werden alle restlichen rund 90 Personen des Hauses getestet. Insgesamt gab es Dienstagmittag in Oberösterreich 1.320 aktive Fälle.

Auch in zwei weiteren Seniorenheimen sind Corona-Fälle bestätigt worden. In Gmunden waren die Tests von zwei Bewohnern und zwei Mitarbeitern positiv, in Rohrbach von drei Bewohnern und zwei Mitarbeitern. Seit dem Bekanntwerden der Infektionen in der 130-Plätze-Residenz in Wels gelten dort seit Freitag wieder strengere Sicherheitsvorschriften. So ist der Zugang nach wie vor gesperrt, ein Besuch nur in Ausnahmefällen möglich. Ob und welche Maßnahmen für das Heim in Bad Goisern - wo im dazugehörigen Bezirk Gmunden ebenso wie in Wels die Ampel auf orange steht - getroffen werden, war vorerst nicht bekannt.

