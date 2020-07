Zahl der Brände in der Landwirtschaft nimmt zu

Durchschnittlich vier Brände an einem Tag gibt es österreichweit in der Landwirtschaft. Zwischen 2008 und 2018 waren das im Schnitt 1455 Brände pro Jahr. Dabei entstand eine durchschnittliche Schadenssumme von knapp 53 Millionen Euro bzw. 36.500 Euro pro Brandereignis. In Oberösterreich waren es pro Jahr rund 200 Brände mit einer durchschnittlichen Schadenssumme von zehn Millionen Euro. Das ergab eine neue Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV). "Vergleicht man die Jahre 2008 mit 1148 Bränden in landwirtschaftlichen Betrieben mit dem Jahr 2018 mit 1568 Bränden, dann zeigt sich hier eine Steigerung von mehr als 35 Prozent", sagte Armin Kaltenegger, Leiter des Forschungsbereichs Eigentumsschutz im KFV.

Technik im Stall

Mit einem Anteil von rund 20 Prozent zählen defekte Elektroinstallation zu den häufigsten Brandursachen. Einen Grund für den Anstieg sieht Manfred Hübsch von der Brandverhütungsstelle (BVS) OÖ in der zunehmenden Modernisierung. "Heute gibt es in der Landwirtschaft viele Geräte, die mit Akkus betrieben werden, Fütterungsanlagen und Computer. Alles ist technischer geworden und daher auch anfälliger", sagt Hübsch, der für Brand- und Explosionsursachenermittlung zuständig ist.

Neben der Elektrik seien auch Arbeiten wie Schweißen, menschliches Fehlverhalten und die Selbstentzündung von Heu und Stroh eine oft unterschätzte Gefahr. Wobei Letzteres in den vergangenen Jahren stark rückläufig sei. Hübsch: "Selbstentzündungen von Heu und Stroh sind inzwischen kein großes Thema mehr. Das war vor 20 Jahren ganz anders. Heute gibt es nur noch wenige Betriebe, die einen klassischen Heuboden haben. Das meiste wird zu Rundballen verarbeitet, die wesentlich weniger anfällig für Selbstentzündungen sind. Das kommt vielleicht ein- bis zweimal pro Jahr vor."

Wichtige Maßnahmen

Um Brände zu vermeiden bzw. diese in der Entstehungsphase erfolgreich zu bekämpfen, nennt das KFV einige Maßnahmen. Darunter das Anbringen von Brandmeldern und eine ausreichende Anzahl Feuerlöscher. "Eine Faustregel besagt einen Feuerlöscher pro 200 Quadratmeter. Damit tut man sich in der Landwirtschaft aber schwer. Die Platzierung der Feuerlöscher muss Sinn machen. Einer im Wohnbereich und einer zum Beispiel in der Nähe einer Werkstatt oder vom Stall sind auf jeden Fall zu empfehlen", sagt er. Brandmelder in Ställen seien eher nicht üblich. "Ausnahmen sind die Intensivtierhaltung. Dort gibt es ohnehin Alarmanlagen, die losgehen, falls mit Strom, Wasser oder Lüftung etwas nicht stimmt." (elha)

