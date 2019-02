Zahl der Ausbildungsplätze für Pflege wird verdoppelt

LINZ. Land investiert 1,6 Millionen Euro – Angebot soll flexibler werden.

Rund 80.000 Personen in Oberösterreich sind derzeit pflegebedürftig, im Jahr 2040 werden es laut Prognosen bereits 126.000 sein. Was dagegen seit 2015 sinkt, ist die Zahl der Absolventen in Pflegeberufen. "Davor hatten wir pro Jahr durchschnittlich 500 Absolventen. Im Vorjahr waren es nur noch 380", sagt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP). "Wir bräuchten aber jährlich rund 800 Absolventen, um keinen zusätzlichen Mangel zu erzeugen."

Schon jetzt haben Alten- und Pflegeheime immer wieder Schwierigkeiten, Personal zu finden. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, kündigte Gerstorfer am Donnerstag an, die Zahl der Ausbildungsplätze im Land heuer auf 1080 zu verdoppeln. Rund 1,6 Millionen Euro werde ihr Ressort dafür investieren.

Verschiedene Modelle

Ein Weg, Pflegeberufe attraktiver zu machen, soll eine flexible Ausbildung sein. Ein Beispiel dafür ist das Modell "Ausbildung und Anstellung", das im Herbst startet. Dabei erhalten Interessenten eine Anstellung im Ausmaß von 20 Wochenstunden, zehn davon sind für Arbeit vorgesehen, zehn stehen für die Ausbildung zur Verfügung. Insgesamt – Arbeit und Ausbildung – beträgt der Zeitaufwand 40 Stunden. Zudem gibt es mehrere Finanzierungsmodelle, etwa in Form von Stipendien. "Die meisten Interessenten sind Menschen zwischen 30 und 40 Jahren, die sich umschulen lassen", sagt Gerstorfer. "Sie haben keine finanzielle Unterstützung, ein Einkommen ist sehr wichtig für sie."

Als Beratungsstelle, die einen Überblick über Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten bietet, fungiert die Soziales Netzwerk GmbH (SoNe), die ihre Kampagne "Sinnstifter" neu startet. Diese soll das Image der Altenarbeit verbessern.

VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer und FP-Klubobmann Herwig Mahr begrüßten die Maßnahmen.

FH bietet mehr Studienplätze

Doch nicht nur in Pflegeheimen, sondern auch in vielen Krankenhäusern und Ordinationen wird dringend qualifiziertes Personal gesucht. Daher plant die FH für Gesundheitsberufe OÖ, die Zahl der Studienplätze von derzeit 1800 bis zum Wintersemester 2020/21 auf mehr als 2100 auszubauen. Das erläuterte die für Gesundheit zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) am Donnerstag gemeinsam mit Sylvia Öhlinger, Heide Maria Jackel und Martha Böhm aus dem Leitungsteam der FH.

Bereits im Herbst 2019 beginnen zwei Weiterbildungslehrgänge für Kinder- und Jugendlichenpflege sowie für Psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege in Linz. Die Anmeldefenster sind schon geöffnet, ebenso wie jene für die acht Bachelor- und drei Masterstudien an den fünf Standorten der FH. "Unser Ziel ist es, noch mehr junge Menschen für Gesundheitsberufe zu begeistern", sagte Haberlander. (wal)

