"Yes, we care": Lichtermeer in Linz

Zudem soll die Aktion ein Zeichen der Solidarität für Kinder und Jugendliche, die in der Pandemie stark zu leiden hatten, und für das Krankenhauspersonal sein.

Veranstaltet wird die Aktion von der Privatinitiative "Yes, we care", die bereits Anfang Jänner ein Lichtermeer organisierte. Treffpunkt ist am Sonntag um 18.30 Uhr auf dem Hauptplatz. Um 19 Uhr werden dann wieder Kerzen entzündet und fünf Schweigeminuten abgehalten.

Unterstützt wird die Aktion auch von prominenten Persönlichkeiten. Katharina Stemberger ("SOKO Linz") sagte: "Yes, we care hat im ganzen Land gezeigt, dass wir in Krisenzeiten ganz besonders aufeinander angewiesen sind. Dafür werden Lichter entzündet."