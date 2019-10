"Wut und Langweile": Schüler verwüsteten Firmengebäude

Sie beschmierten sämtliche Wände und Türen, ruinierten Toiletten und Waschbecken und zerschlugen Fenster. Der Schaden beträgt 45.000 Euro, berichtete die Polizei.

Der Vandalenakt war bereits am 4. September verübt worden. Die Polizei kam schließlich einem 13-Jährigen auf die Spur. Dieser gab die Tat zu und nannte auch seine Komplizen - einen Zwölf- und zwei weitere 13-Jährige. Auch die zeigten sich geständig und gaben an, aus Wut und Langeweile gehandelt zu haben. Worüber sie so wütend waren, war nicht bekannt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.