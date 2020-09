Wurzeralm: Eröffnungsfeier in neuem Gewand

Die Standseilbahn, die Wanderer und Skifahrer in sieben Minuten auf den Berg bringt, wurde im Jahr 1978 in Betrieb genommen und gilt seit einer Modernisierung 1996 als eine der schnellsten Aufstiegshilfen in Europa.

Frühschoppen am Sonntag

Seit 1. August fährt sie in neuem Gewand auf die Wurzeralm. Die zwei Wagen wurden ausgetauscht und durch modernere ersetzt. Vier Millionen Euro investierten die Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen (HiWu) dafür. Am Sonntag, 6. September, stehen die neuen Wagen in Form einer Eröffnungsfeier noch einmal im Fokus. Ab 10.30 Uhr wird deren Erneuerung im Bergrestaurant Wurzeralm bei einem Frühschoppen gefeiert, zwei Stunden später wird sie Pfarrer Friedrich Höller segnen. "Ich bin stolz, dass wir die Erneuerung trotz der schwierigen Zeit umsetzen konnten", sagt HiWu-Geschäftsführer Helmut Holzinger.