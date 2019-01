Wow! Das Hotel auf dem Schafberg hat sich in einen Eispalast verwandelt

SANKT WOLFGANG. Auf 1783 Meter Seehöhe über St. Wolfgang zeigt sich ein atemberaubendes Bild, gemalt von der Natur: "Väterchen Frost" hat das Hotel auf der Schafbergspitze in einen Eispalast verwandelt. Eine Facebook-Nutzerin stellte ein Foto von diesem märchenhaften Anblick ins Netz.

Gipfel des Schafbergs in St. Wolfgang Bild: privat

Die Community reagiert begeistert: "Wahnsinn!! Sehenswert", "Schaut aus wie in einem Märchenfilm", "Mega beeindruckend" steht etwa in den Kommentaren unter dem Posting. Mehr als tausend Mal ist es innerhalb weniger Tage geteilt worden.

Die klirrend kalte Luft aus Russland hat das Hotel auf dem Gipfel und die Bergstation unterhalb in ein Kleid aus Eis und Schnee gehüllt.

Zu einem Schnee-Kunstwerk ist auch die Reichensteinhütte in den Eisenerzer Alpen geworden, wie dieses Video zeigt:

Zum Vergleich - so sieht die Hütte ohne Eis- und Schneemantel aus:

Minus 20,4 Grad am Dachstein-Gletscher

Es ist die kälteste Zeit des Jahres. Derzeit zeigt das Thermometer auf dem Schafberg minus acht Grad an, nachts kühlt es außerdem durch den klaren Himmel aus und in den Tälern und Senken sammelt sich die kühle Luft.

Am tiefsten fiel die Quecksilbersäule in der Nacht auf Dienstag mit minus 20,4 Grad auf dem Dachstein-Gletscher, die kälteste bewohnte Ortschaft war laut ZAMG nur knapp dahinter St. Jakob in Defereggen mit 20,3 Grad unter dem Gefrierpunkt. Platz zwei und drei gingen in den Aufzeichnungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik mit minus 18,6 und 18,0 Grad an St. Leonhard im Pitztal und Nauders. Mit minus 17,7 Grad nur knapp hinter den drei Tiroler Ortschaften findet sich Mariazell.

Laut ZAMG bleibt uns diese Wetterphase zumindest bis zum Wochenende erhalten. Mehr zum Wetter in Oberösterreich erfahren Sie hier.

