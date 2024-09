Unwetter: Worauf müssen wir uns in Zukunft einstellen, Herr Orlik?

Das Genua-Tief zog vergangene Woche nicht wie üblich in einem großen Bogen von Italien nach Polen hinauf und verschwand irgendwo auf seiner Reise, sondern es blieb über mehrere Tage an einem Fleck hängen. Dieser Fleck, der Kern des kräftigen Tiefs, lag etwas östlich von Österreich. Hier trafen warme und kalte Luft aufeinander. In so einem Fall kommt es zu starken Niederschlägen.