Worauf beim Vererben unbedingt zu achten ist

Wie teile ich eine Immobilie auf? Wer ist überhaupt erbberechtigt? Und wann ist das Verschenken des Hauses die bessere Alternative? Diese und noch viele weitere Fragen werden am Freitag, 14. Oktober, ab 12.30 Uhr in den Promenaden Galerien in Linz beim Immobilientag der Notare und der OÖN beantwortet.

Ab 13 Uhr dreht sich in der ersten von drei Gesprächsrunden alles ums Übergeben und Übernehmen von Immobilien. Die Notare Markus Seidl, Teresa Streicher sowie Teresa Maria Mursch-Edlmayr geben einen Überblick.

Die steigenden Grundstücks- und Baukosten lassen viele vor dem Erwerb eines Eigenheims zögern. Darüber diskutieren ab 14.15 Uhr Robert Oberleitner, Geschäftsführer der Neuen Heimat, Stefan Hutter von der WSG, Immobilientreuhänder Roman Sonnberger und die Notare Christoph Grumböck und Silke Höller-Prantner in der zweiten Gesprächsrunde auf der Bühne.

Ab 15.30 Uhr geht es um Immobilien als Wertanlage. Darüber sprechen Klaus Kumpfmüller (Generaldirektor Hypo OÖ), der Steuerberater Florian Huber (LeitnerLeitner), Manfred Pammer (Athos) und der Notar Clemens Molan.

Ihre persönliche Immobilienfrage können Sie an einem der 15 Beratungstische stellen oder vorab an wirtschaft@nachrichten.at schreiben. Anmeldung unter: notare-immotag.at. Besucher bitten wir, eine Maske zu tragen. Es wird auch auf nachrichten.at übertragen.