"Wollte nur Süßes oder Saures": Halloween-Täter verurteilt

Die Ausschreitungen von mehr als 100 Jugendlichen in der Halloween-Nacht in Linz beschäftigen weiterhin die Justiz. am Montag musste sich ein 18-Jähriger verantworten, der sich an den Krawallen beteiligt und Schweizer Kracher in Richtung der einschreitenden Polizeibeamten geworfen hatte. Getroffen hatte der Bursch zum Glück niemanden.