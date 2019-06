"Wollte Motor testen": Motorradlenker mit über 180 km/h unterwegs

Polizisten aus Bad Goisern nahmen am 16. Juni 2019 im Ortsgebiet von Gosau auf der B166 einen 27-jährigen Italiener auf einem Motorrad mit überhöhter Geschwindigkeit wahr. Sie fuhren ihm nach, wobei Geschwindigkeiten von über 100 km/h im Ortsgebiet Gosau festgestellt wurden.

Nach Verlassen des Ortsgebietes beschleunigte der Lenker seine Maschine auf über 160 km/h. Nach dem Ortsgebiet Russbach/Salzburg, dürfte der Lenker die nachfahrende Streife bemerkt haben und versuchte durch waghalsige Überholmanöver diese abzuhängen. Die Anhalte-Signale wurden missachtet bzw. ignoriert.

Seine Höchstgeschwindigkeit konnte kurzzeitig mit über 180 km/h abgelesen werden. Im Bereich B166 Schorn-Lindenthal lief der Motorradlenker auf eine Fahrzeuggruppe auf, konnte überholt und angehalten werden. Als Rechtfertigung gab er an, dass er sich auf Probefahrt befinde und den Motor testen wollte. Anhalte-Signale habe er keine wahrgenommen. Der Mann wurde angezeigt.

Ebenso viel zu schnell war am Sonntag ein 39-jähriger Motorradlenker in Reichraming (Bezirk Steyr-Land) unterwegs. Er wurde in einer 70er-Zone mit 138 km/h geblitzt.