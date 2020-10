Wollte in Bitcoins investieren: Pensionist überwies sechsstelligen Betrag an Betrüger

Ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land recherchierte im Internet nach Geldanlagen und wurde über ein Pop-up-Fenster auf eine Plattform für Online-Handelsbedürfnisse aufmerksam. Auf dieser Plattform legte er ein Konto an und investierte in Bitcoins. Der Pensionist wurde von einem Mitarbeiter mehrmals telefonisch oder via E-Mail aufgefordert weitere Überweisungen zu tätigen, um höhere Gewinne erzielen zu können.

Unterstützt wurde der 81-Jährige bei den Transaktionen mittels Remoteverbindung. Er überwies in mehreren Transaktionen einen Betrag in sechsstelliger Höhe an Banken in Malta und Litauen.

Vorsicht bei Remoteverbindungen

Ein Hinweis der Polizei: Derartige Internetseiten agieren meist mit Remoteverbindungen, um die Überweisung zu überwachen oder gleich selber durchführen zu können. Seriöse Firmen arbeiten keinesfalls mit Remoteunterstützung. Die Internetseiten der betreffenden Handelsfirmen verfügen über spärliche Kontaktangaben und kein Impressum.

