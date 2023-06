Wollte Familie beschenken: Rumäne stahl Spirituosen und Schokolade

Der Dieb wurde von Mitarbeitern des Supermarktes am Montag vor einer Woche auf frischer Tat ertappt, nachdem ihnen bereits zuvor schon aufgefallen war, dass viele Spirituosen in den Regalen fehlten. Die Polizei forschte anschließend die Wohnung des 43-Jährigen in Asten aus - und fand dort im Kellerabteil 65 Flaschen Spirituosen, zwölf Tafeln Schokolade sowie 15 Duschgels im Gesamtwert von mehr als 2.000 Euro. Der Rumäne hatte die Waren seit Jänner 2023 in Supermärkten in Enns und Linz gestohlen.

Bei der Einvernahme erklärte er, dass er seine rumänischen Verwandten beim nächsten Heimaturlaub damit beschenken wollte. Der Mann wird angezeigt, das Diebesgut wurde den betroffenen Filialen wieder zurückgegeben.

