Wollte drogensüchtiger Sohn seine Mutter ausrauben? Prozess in Linz 

Der drogensüchtige Sohn einer türkischen Familie soll versucht haben, mit einer Schere Goldmünzen abzuschneiden, die seine schlafende Mutter an einem Halsband trug, was aber fehlschlug. Daraufhin soll der die Mutter mit dem Umbringen bedroht haben. Er werde ihr „den Kopf abschneiden“, wenn sie die Goldmünzen nicht endlich zu Geld mache. Die Anklage sieht darin einen versuchten Raub und eine versuchte schwere Erpressung. Der Angeklagte wollte davon aber nichts wissen.

Zuerst geht es um die persönlichen Daten des angeklagten Untersuchungshäftlings. Der 33-jährige Angeklagte ist in der Türkei geboren und österreichischer Staatsbürger. Er ist ledig, hat ein Jahr Poly absolviert und eine Lehre abgebrochen. Er ist ledig und arbeitslos seit 2014. Vom AMS bezog er monatlich 900 Euro. Von 2017 bis 2020 bekam er Reha-Geld. Danach war er eine Zeit lang Hilfsarbeiter. Er hat kein Vermögen und drei Vorstrafen.

Der Staatsanwalt legt ihm einen versuchten Raub und schwere Erpressung zur Last. Weniger ins Gewicht fällt der angeklagte Besitz einer gefälschten Urkunde.

Die Tat passierte am 5. November des Vorjahres. Seither befindet er sich in Haft. Die Vorstrafen betreffen das Suchtmittelgesetz, so der Ankläger. Der 33-Jährige konsumiere regelmäßig Drogen. „Er hat Geldbedarf und wenig Einkommen.“ Daher habe er das Motiv gehabt, seine Mutter zu berauben.

Sie trug Goldmünzen an einem Stoffband im Wert von knapp 1500 Euro. Um vier Uhr in der Früh tauchte der Sohn im Schlafzimmer seiner Eltern auf. Normalerweise verriegelte sie die Tür, weil sie sich vor ihrem aggressiven Sohn fürchtete, doch in dieser Nacht habe sie vergessen, zuzusperren. So soll er versucht haben, mit einer Schere die Münzen vom Band abzuschneiden. Doch die Mutter konnte laut Anklage den Sohn wegstoßen und ihm die Schere wegnehmen. „Ich werde dich töten“, soll der Sohn seiner Mutter gedroht haben. Sie habe sich daraufhin in der Toilette eingesperrt, daher sei der Raubversuch gescheitert, so der Staatsanwalt. Sie begab sich dann außer Haus, weil sie zur Arbeit musste. Um 9.00 Uhr ging die Mutter allerdings zur Polizei und erstattete Anzeige gegen ihren Sohn.

Doch als die Frau beim Polizeiposten war, klingelte ihr Handy. Der Sohn rief an und soll erneut gedroht haben, er werde seiner Mutter „den Kopf abschneiden“, wenn sie die Münzen nicht zu Geld mache. Bei der Hausdurchsuchung wurde ein gefälschter belgischer Führerschein gefunden. Der Angeklagte leidet an paranoider Schizophrenie, allerdings sei die Krankheit zum Tatzeitpunkt gut behandelt gewesen. „Die Krankheit hat keinen wesentlichen Einfluss auf sein Handeln gehabt“, so der Staatsanwalt. Dennoch müsse beim Angeklagten von verminderter Zurechnungsfähigkeit ausgegangen werden.

Die Opferanwältin beantragt einen symbolischen Schmerzengeldbetrag von 50 Euro. „Sie hat den Mut gefasst, zur Polizei zu gehen, denn sie hatte Angst, dass ihr Sohn sie sogar umbringt“, so die Privatbeteiligtenvertreterin. Die Situation sei „schambehaftet“, die Familienverhältnisse „angespannt“. Der Sohn habe die Weisung gehabt, sich einer Therapie zu unterziehen, er habe aber seine Termine nicht wahrgenommen.

Die Verteidigerin meinte, der Sohn habe die Mutter um Geld gebeten, dabei aber nicht gedroht.

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe, gibt nur den Besitz des gefälschten belgischen Führerscheins zu. Er habe Schlafstörungen, sagt er zu Richterin Petra Oberhuber. Er habe Opiate und Crystal Meth genommen. Er war daher auch schon mehrfach in der Psychiatrie.

„Verschlechtern die Drogen nicht ihre psychiatrische Erkrankung?“, fragt die Richterin nach. „Jein“, antwortet er. Er habe „ab und zu Bilder im Kopf“, die Drogen nehme er, „um mich zu beruhigen.“ Der Drogenkonsum kostet Geld, er gebe aber nur maximal 400 Euro im Monat dafür aus. Denn er wohne weiterhin bei seinen Eltern, genieße dort Kost und Logis. Die Mutter habe ihm immer wieder vorgehalten, wieso er Drogen nehme und wann er endlich zu heiraten gedenke. Er sei das einzige Kind.

Jetzt geht es um die Goldmünzen. „Ihre Münzen sind eigentlich meine“, behauptet er. Er habe die Goldmünzen gekauft, sie habe sie veräußert und dafür andere, kleinere Münzen erworben. 600 Euro habe er dafür ausgegeben. Denn sie habe damals Geld für eine Reise in die Türkei gebraucht. Doch tatsächlich stammten die vier Münzen von seinem Vater. „Dann waren es doch die Münzen der Mutter?“, fragt die Richterin stirnrunzelnd nach. „Praktisch ist das nicht so“, lautet die Antwort.

Zwei würden ihm gehören, zwei dem Vater. „Sie schuldet mir was.“

Wieso er gerade an diesem Tag akut Geld brauchte, für Drogen? „Nein, zum Fortgehen.“ Für Drogen brauche er nichts zu zahlen. An diesem Abend habe er ihr Handy genommen, um damit zu spielen. Die Mutter verlangte, dass er das Smartphone um spätestens 4.00 Uhr wieder zurückbringe, denn sie brauche das Gerät als Wecker. Schließlich habe das Handy geläutet und die Mutter sei aufgeschreckt. Er habe ihr nur das Telefon gegeben und sei gegangen, sonst nichts.

Und wieso hatte er dabei die Schere in der Hand? Weil er sich zuvor den Bart im Badezimmer gestutzt habe, so die Antwort.

Als er dann, als die Mutter bei der Polizei war, bei ihr angerufen habe, habe er „nur ganz höflich nachgefragt, ob sie mir 400 Euro gibt. Ich fragte, nach, ob sie beim Verkaufen der Münzen Hilfe braucht“, beteuert der Beschuldigte.

Dass er dabei gedroht habe, er werde ihr den Kopf abschneiden, sei womöglich ein „Missverständnis“ gewesen. Er habe nur gefragt, „ob ich mich jetzt in zwei Hälften schneiden soll, damit ich zu Geld komme.“ Die Mutter habe nur bezweckt, ihn von den Drogen weg zu bekommen. „Daher hat sie die Aussagen gemacht.“ Woher die Hunderter für die Münzen von ihm denn gekommen seien, will die Richterin wissen. In der Reha habe er keine Drogen genommen und sich daher Geld gespart, behauptet der Angeklagte.

Die Mutter trägt ein Kopftuch und einen dicken Wintermantel. Die 59-Jährige verdient Geld als Reinigungskraft. Die Richterin belehrt die Frau über ihre Rechte: gegen den eigenen Sohn müsse sie nicht aussagen.

Was passiere, wenn sie nicht aussage, fragt die Mutter nach. Dann könne das Gericht ihre Aussagen nicht verwerten, auch nicht jene bei der Polizei, so die Richterin. Dann wäre der Sohn freizusprechen.

Die Mutter zögert und bittet um eine Pause, um sich mit ihrem Ehemann zu beraten. Daraufhin ist die Frau bereit, eine Aussage zu machen. Ihr Mann müsse dabei aber auch im Saal sein. Das Gericht hat keine Einwände.

Ihr Sohn leide an Diabetis. Wenn er Drogen genommen habe, habe er nicht gewusst, was er tut. Er sei aber nie gewalttätig gewesen, beteuert die 59-Jährige. Auch seine Medikamente wollte er nur selten nehmen. „Ein paar Mal habe ich sie ihm in den Tee gemischt.“ Ob sie je Schulden bei ihrem Sohn hatte? Nein. Vor Jahren habe der Sohn einmal einen Kredit für die Eltern aufgenommen, aber das sei alles längst abbezahlt.

Sie habe an diesem Abend dem Sohn das Handy gegeben und sei vor dem Fernseher eingeschlafen. Als sie wach wurde, war es zwei Uhr und sie sei zu Bett gegangen. Die Schlafzimmertür zuzusperren, habe sie vergessen.

Dann sei sie wach geworden und der Sohn sei mit einer Schere auf der Bettkante gesessen. Er habe versucht, das Halsband zu zerschneiden. „Ich nahm ihm die Schere weg und schubste ihn runter.“ Still und leise sei er dabei gewesen, so als habe er sich „schuldig gefühlt“. Sie verließ den Raum, er ging ihr hinterher. Deshalb habe sie sich dann auf dem WC eingesperrt. Als sie nichts mehr von Sohn hörte, habe sie sich fertig gemacht und sei in die Arbeit gegangen.

Doch bei der Polizei klangen ihre Aussagen noch etwas anders. Da war nicht von „still und heimlich“ die Rede, sondern dass der Sohn aggressiv gewesen sei und die Mutter mit dem Umbringen bedroht habe, wenn sie ihm die Münzen nicht gebe. Ja, räumt die Mutter ein, dass habe der Sohn schon gesagt. Aber gefürchtet habe sie sich „nicht wirklich“, denn solche Drohungen habe der Sohn schon öfter ausgestoßen. Auch die Drohung mit dem Kopf abschneiden stimme nicht, sagt die Mutter.

Jetzt wird es kritisch. Haben die Polizisten etwa ihre Aussagen falsch protokolliert, fragt die Richterin nach. Die Frau beginnt zu weinen. „Wenn es so im Protokoll steht, wird es schon stimmen“, rudert sie zurück. Ihr Mann im Saal vergräbt das Gesicht in seinen Händen und schüttelt den Kopf.