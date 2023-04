"Wolfsköder" im Mühlviertel

Wolfssichtungen und Wolfsrisse haben in den vergangenen Wochen speziell im Mühlviertel stark zugenommen.

Warnschilder mit der Aufschrift "Wolfsrevier – Betreten auf eigene Gefahr" haben, wie berichtet, Anfang des Monats in Schönau Spaziergänger und Wanderer verunsichert. Nun lässt die Ausbringung von rohem Fleisch in Kombination mit der Anbringung einer Wildkamera die Wogen in der benachbarten Gemeinde Pierbach hochgehen. Eine OÖN-Leserin ist bei einem Spaziergang entlang der Kleinen Naarn beim Anstieg auf einen Hügel auf die Kamera und die rohen Fleischstücke gestoßen.