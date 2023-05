Wolfsichtungen: Anzahl hat sich verdoppelt

So kürzlich auch wieder in Liebenau im Bezirk Freistadt. Dass die Zahl der gemeldeten Wolfsichtungen gestiegen ist, belegen auch die Daten des Wolfsmanagements des Landes Oberösterreich, sagt der Wolfsbeauftragte Gottfried Diwold. So wurden im Jahr 2022 von Jahresbeginn bis Anfang Mai 14 Sichtungen gezählt. Im gleichen Zeitraum des heurigen Jahres waren es allerdings bereits 31.

Nachwuchs auf Wanderschaft

"Die Populationen in den südlichen Alpen in Frankreich, Italien und der Schweiz haben Nachwuchs bekommen", sagt Diwold. Und die Jungtiere würden ihre Rudel verlassen und nach Nordosten, also in unsere Regionen ziehen. Bedenklich seien Wolfsichtungen dann, wenn die Raubtiere tagsüber in Siedlungsgebieten auftauchen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.