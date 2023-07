Wolfsabschuss in Salzburg: "Regulierung ist notwendig"

Eine Woche, nachdem die Problemwolf-Verordnung der Salzburger Landesregierung in Kraft getreten war, wurde am Samstag ein erstes Tier in Mitterpinzgau erlegt. Mehr als 30 gerissene Schafe und Lämmer im Bereich Hochkönig und Steinernes Meer sollen in den vergangenen zwei Monaten auf dessen Konto gegangen sein. "Der Wolf wurde innerhalb des verordneten Gebiets erlegt.