Wolfgang Mayrhofer: Das Musikgymnasium als "Zweitfamilie"

Wolfgang Mayrhofer, Leiter des Linzer Musikgymnasiums, dirigiert am 12. April sein Abschiedskonzert in St. Florian.

Wolfgang Mayrhofer, Leiter des Linzer Musikgymnasiums Bild: (Reinhard Winkler)

Heute bricht Wolfgang Mayrhofer (64) mit dem Linzer Musikgymnasium Richtung Prag auf, wo er mit der dortigen Partnerschule im "European School Project" Bruckners f-Moll-Messe und Wagners "Meistersinger"-Ouvertüre dirigieren wird. Am 12. April ist das Gemeinschaftskonzert von Prager und Linzer Schülern, Jeunesse Chor und Top-Solisten in der Stiftsbasilika St. Florian zu erleben. Wolfgang Mayrhofer steht dabei nach 22 Jahren zum letzten Mal als Leiter des Linzer Musikgymnasiums am Pult.

Dort, im Adalbert-Stifter-Gymnasium, hat er einst selbst die Schulbank gedrückt. Aufgewachsen in einer Musikerfamilie in Lembach, saß er schon als Achtjähriger an der Kirchenorgel. Nach dem Studium in Salzburg (Musikpädagogik, Dirigieren, Geschichte) kehrte er an seine ehemalige Schule zurück. " Ich bin ganz jung hineingeschlittert, als Assistent von Balduin Sulzer." Mit dem "Musischen Gymnasium" baute er zunächst den zweiten Schwerpunktzweig neben dem Musikgymnasium auf. Als dessen Leiter folgte er schließlich 1997 Balduin Sulzer nach – "eine riesige und keine leichte Aufgabe". Eine Konzertreise nach Israel war ein erster Höhepunkt.

Rund 130 Konzerte hat Wolfgang Mayrhofer seitdem einstudiert und 70 Aufführungen mit Orchester und Mozartchor dirigiert wie organisiert, wobei er es stets mit seinem Vorbild Nikolaus Harnoncourt hält: "Unmöglichkeiten sind die schönsten Möglichkeiten."

"Das Musikgymnasium ist meine zweite Familie", sagt der zweifache Vater. Seinem Abschiedskonzert blickt er mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Nicht vermissen werde er "das Notengeben und die Verwaltungsarbeit", umso mehr "die musikalische Arbeit mit den jungen Leuten, ihre Begeisterung und die gemeinsamen schönen Erlebnisse". Dass er bald "mehr Zeit für meine Familie" hat, lässt seine Augen leuchten. Und es gibt ja auch noch seine "dritte Familie", den 1983 von ihm gegründeten Linzer Jeunesse Chor.

19.30 Uhr, Karten: Stiftergymnasium, Abendkasse (ab 18.45 Uhr)

