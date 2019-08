Wolfgang Fasching: Fast schlaflos mit dem Rad durch Europa

Nach Gibraltar und Spanien hat er bei hochsommerlichen Temperaturen auch Frankreich durchquert. Nach 2100 Kilometern radelte der Extremsportler aus Neukirchen bei Lambach gestern durch den wallonischen Teil Belgiens.

Seit Montag sitzt der dreifache Race-Across-America-Gewinner Wolfgang Fasching auf dem Rad. Die erste Nacht ist der 51-jährige Fasching, der am Sonntag seinen 52. Geburtstag feiert, durchgefahren. Von Donnerstag auf Freitag hat er zwei Stunden im Wohnmobil geschlafen, insgesamt liegt sein Schlafpensum bisher bei sieben Stunden. "Das war so geplant", sagt Fasching. Sein körperlicher Zustand ist außergewöhnlich gut, sagt die betreuende Ärztin Alexandra Meixner: "Objektiv gesehen sind wir sehr zufrieden. Wolfgang hat nirgendwo Blasen, die Gelenke sind beweglich und die Muskeln sind beim Behandeln außergewöhnlich weich. Aber er hat natürlich Schmerzen an den stark belasteten Regionen, wie an den Knien, Hintern, Handballen, Nacken, Schultern und Oberarmen. Aber er ist hart im Nehmen und man hört nie eine Klage von ihm."

Verfolgen Sie den Rekordversuch von Wolfgang Fasching (in 12 Tagen durch Europa) auf nachrichten.at/fasching