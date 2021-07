Wolf in Kefermarkt gesichtet? Land rät zu Achtsamkeit

Sie ist für das Wolfsmanagement in Oberösterreich zuständig. Die Meldungen müssen jedoch nicht unbedingt bedeuten, dass tatsächlich ein Wolf im Mühlviertel unterwegs ist. Denn Belege wie Fotos gebe es aus Kefermarkt nicht, sagt Manuela Kopecky von der zuständigen Landesabteilung. Dennoch werden die Landwirte in der Umgebung ersucht, "wachsam zu sein und ihre Weidetiere entsprechend zu schützen".

Heuer ein Wolfsriss nachgewiesen

Nachgewiesen ist in Oberösterreich dieses Jahr bisher nur ein Vorfall mit einem Wolf: Ende April riss ein Wolf in Weyer (Bez. Steyr-Land) ein Reh. Untersucht wurde auch der Fall eines toten Kalbs am 5. Juli in Unterweißenbach. Hier sei aber "definitiv keine Wolfs-DNA" festgestellt worden, sagt Kopecky. Noch ausständig ist die DNA-Analyse zum Vorfall in Engerwitzdorf Anfang Mai. Dort waren sechs Schafe gerissen worden.