Wohnzimmertests kehren zurück: Was Sie wissen müssen

Immer wieder gab es bei den PCR-Tests Probleme: Die Ergebnisse kamen verspätet oder gar nicht. Die Labore sind überlastet. Daher feiern nun die Wohnzimmertests eine Rückkehr. Sechs Millionen dieser Tests will das Land Oberösterreich insgesamt nun ausgeben.

Wann werden die Wohnzimmertests ausgeliefert? Wo werden sie verteilt?

Heute liefert das Land die ersten drei Millionen Wohnzimmertests an die Gemeinden in Oberösterreich aus. Weitere drei Millionen sollen dann später folgen. Wie viele Tests eine Gemeinde bekommt, hängt von der Zahl der Einwohner ab. Die gelieferten Tests inklusive QR-Codes können schon in den ersten Tagen der kommenden Woche in Gemeindeämtern und in Magistraten abgeholt werden. Ein Haushalt erhält fünf Stück.

Können die Wohnzimmertests wie früher auch in Apotheken abgeholt werden?

Nein, die Tests werden nur in den Gemeinden ausgegeben. Weiterhin aufrecht bleibt allerdings das Angebot vieler Apotheken, sich weiterhin dort PCR- oder Antigen-testen zu lassen. Oder sich an 36 öffentlichen Teststationen in Oberösterreich testen zu lassen.

Ab wann gilt der Test?

Noch bevor die Tests abgeholt werden können, geht die Testplattform heute online. Die Anmeldung wird in gewohnter Weise über www.selbsttest.ooe.gv.at erfolgen und ist auch unter www.land-oberoesterreich.gv.at/corona-test zu erreichen. Die negativen Resultate gelten wie bei regulären Antigen-Tests 24 Stunden lang und sind auch ein 3G-Nachweis am Arbeitsplatz.

Was passiert mit den Wohnzimmertests, die viele noch aus früheren Testphasen zu Hause haben?

Früher ausgegebene Tests und QR-Codes können wieder zum Einsatz kommen. Sie erhalten ihre Gültigkeit zurück.

