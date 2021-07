Wohnzimmertests beliebt: Land passt Angebot in Teststationen an

Ab der kommenden Woche werden einzelne mobile Angebote ganz entfallen, einzelne fixe werden in mobile Standorte umgewandelt und bei einigen Standorten werden die Öffnungszeiten an den tatsächlichen Bedarf angepasst, berichtete das Land in einer Presseaussendung am Dienstag.

Die Auslastungsentwicklung wurde vom Krisenstab des Landes über einen Zeitraum von mehreren Wochen evaluiert, hieß es. "Das Testangebot muss den laufenden Anforderungen der Pandemie entsprechen", betonte der behördliche Einsatzleiter Jakob Hochgerner. Derzeit sei der Bedarf deutlich geringer als im Frühjahr. Sollte sich das in Richtung Herbst wieder ändern, werde rasch reagiert. "Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern funktioniert so gut, dass wir unser Testangebot flexibel adaptieren können."

Die "Wohnzimmertests" sind sehr beliebt. Am 19. Mai - zum Zeitpunkt der ersten Öffnungsschritte - wurden noch rund 45.000 der insgesamt knapp 65.000 täglichen Antigentests in den öffentlichen Teststraßen durchgeführt. Nunmehr hat sich das gedreht und von aktuell täglich 65.000 Tests werden 48.000 im Wohnzimmer daheim erledigt und etwa 17.000 in Teststraßen bzw. Gemeinden.