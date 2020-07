Wohnungsbrand: Nachbar rettete 54-Jährigen das Leben

Am gestrigen Sonntag gegen 20.40 Uhr sah ein 35-jähriger Anwohner aus dem Fenster eines benachbarten Mehrparteienhauses einer Wohnsiedlung in St. Pantaleon Rauch aufsteigen. Er lief zur Wohnungstür und als niemand auf sein Klingeln bzw. Klopfen öffnete, trat er diese ein.

In der Wohnung traf er den vermutlich durch die Rauchgase bereits benommenen 54-jährigen Bewohner an und rettete diesen ins Freie. Zeitgleich trafen die verständigten Feuerwehren ein. Sie konnten den im Wohnzimmer ausgebrochenen Brand rasch löschen. Der 54-jährige Wohnungsinhaber wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, Brandursache und Schadenshöhe stehen derzeit noch nicht fest.