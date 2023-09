Familie konnte sich aus brennender Wohnung retten - Katzen verendeten

In der Nacht auf Freitag, um 1:20 Uhr, wurde ein 37-Jähriger im Bezirk Steyr-Land geweckt - sein Hals kratzte und es roch stark nach Rauch. Der Strom im gesamten Mehrparteienhaus war zu diesem Zeitpunkt schon ausgefallen. Der Mann weckte sofort seine 29-jährige Partnerin und deren 3-jährigen Sohn und verließ mit ihnen das Haus. "Dabei nahm er die Taschenlampenfunktion seines Handys zu Hilfe", so die Polizei. Der 37-Jährige alarmierte sofort die Feuerwehr. Über die Garage versuchte er dann zu einer 82-jährigen Nachbarin im Erdgeschoss zu gelangen, jedoch vergeblich, da ihm dichter Rauch den Weg versperrte.

Die ankommende Feuerwehr rettete die bewusstlose Seniorin aus ihrem Schlafzimmer und brachte sie über das Schlafzimmerfenster ins Freie. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Verletzte in das Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr gebracht.

2 Katzen konnten nicht aus der Wohnung entkommen und nur noch tot geborgen werden.

E-Herd war nicht ausgeschaltet

Als Brandursache wird ein eingeschalteter E-Herd vermutet, so die Polizei. Dadurch wurden andere Gegenstände auf dem Herd in Brand gesetzt. In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden.

