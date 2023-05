Wohnungsbrand in Kremsmünster: Ein Todesopfer, 16 Personen im Spital

Zahlreiche Bewohner eines Mehrparteienhauses in Kremsmünster sind am späten Donnerstagabend aus dem Schlaf gerissen worden: Weil in einem Schaltkasten einer Wohnung Rauch wahrgenommen wurde, musste das gesamte Gebäude evakuiert werden. Alle Bewohner flüchteten ins Freie, nur in einer Wohnung konnte die Polizei niemand erreichen.

Als die Wohnungstür mit einem Zweitschlüssel geöffnet werden konnte, kam den Beamten massiver Rauch entgegen, der sich im gesamten Stiegenhaus ausbreitete. Die Feuerwehr durchsuchte schließlich die Wohnung und fand einen 65-Jährigen, der leblos in der Küche lag. Für ihn kam jede Hilfe zu spät - er wurde noch vor Ort von der Notärztin für tot erklärt.

"Das Feuer dürfte im Küchenbereich ausgegangen sein", sagt Andreas Gegenleitner, Kommandant der Feuerwehr Kremsmünster. Eine genaue Brandursache gebe es allerdings noch nicht, diese werde seit 8 Uhr von einem Brandsachverständiger des Landeskriminalamtes ermittelt.

Durch den Rauch erlitten vier Feuerwehrleute, zehn Bewohner und zwei Polizisten eine Rauchgasvergiftung. Sie mussten in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert werden.

