Wohnung brannte in Steyr: 1 Erwachsener, 4 Kinder im Krankenhaus

Die Feuerwehr wurde um 17.20 Uhr alarmiert, nachdem dichter Rauch aus den Fenstern des Gebäudes gedrungen war. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten erfolgreich eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern.

Brennender Herd als Ursache

Einer der Bewohner, ein 35-jähriger Afghane, gab an, dass eine Nachbarin zu ihm gekommen sei und ihm mitgeteilt habe, dass ihr Herd in Flammen stehen würde. Der Mann versuchte den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. In der Zwischenzeit begaben sich alle Hausbewohner ins Freie, die dem Mann unbekannte Nachbarin flüchtete allerdings.

Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden fünf Personen, darunter vier Kinder (4, 11, 11 und 13 Jahre alt), ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.

Gegen 18 Uhr meldete die Feuerwehr Brand aus. Insgesamt waren etwa 50 Feuerwehrleute im Einsatz.

Bei den weiteren Ermittlungen gelang es der Polizei, die zunächst unbekannte Nachbarin auszuforschen. Es handelte sich um eine 28-jährige Linzerin, die dort unangemeldet wohnte.

