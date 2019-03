Wohnbeihilfe: 17 Klagen gegen das Land

LINZ. Im Vorjahr hat das Land Oberösterreich den Zugang zur Wohnbeihilfe für Drittstaatsangehörige eingeschränkt.

Der Linzer Anwalt Markus Hager und das Zentrum für Migranten "migrare" haben nun 17 Klagen für Personen eingebracht, denen die Wohnbeihilfe wegen nicht nachgewiesener Deutschkenntnisse bzw. Zeiten der Erwerbstätigkeit gestrichen wurde. Hager wirft dem Land Diskriminierung und EU-Rechtswidrigkeit vor.

Betroffen seien Menschen, die lange in Österreich leben, hier gearbeitet haben und nun gesundheitlich gezeichnet sind, sagte Magdalena Danner, Vizechefin von migrare am Freitag. Diese dürften nicht in Armut gedrängt werden. Stefan Hindinger von der OÖ Wohnungslosenhilfe forderte die Landesregierung auf, die Einschränkungen zurückzunehmen.

Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner (FP) zeigte sich gelassen: "Es steht jedem der Rechtsweg zur Verfügung." Richtig sei, dass Gerichte in zwei Fällen schon zugunsten der Kläger entschieden haben, allerdings hätten sich die Fälle auf eine alte Rechtslage bezogen. Auch seien bisher keine Höchstgerichte befasst gewesen.

