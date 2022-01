"Auch wenn Corona nicht zur Debatte stand, so hat sich das Thema natürlich wie eine bleischwere Decke über die Ergebnisse gelegt" sagt Stefan Schiel vom Meinungsforschungsinstitut "marketmind", der im Auftrag von Billa den Wohlfühlindex 2021 erhoben hat. Nichtsdestotrotz zeigten die Werte verglichen mit den Daten aus dem Jahr zuvor: "Es geht uns nicht so schlecht", so der Forscher bei einer Pressekonferenz. Verändert hätte sich allerdings, wie sich Wohlfühlen gestalte.