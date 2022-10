Wohin geht die Reise? Zur Caravan-Messe Wels

Seit Jahren geht der Trend bei Campingurlauben in die Höhe, aber es muss nicht zwingend ein Urlaub sein, Reisemobile in allen Größen ermöglichen auch zwischendurch einen spontanen Urlaub. Noch dazu, wo die heimischen Campingplätze Jahr für Jahr von internationalen Medien höchst gelobt werden.

Die Vielzahl der Möglichkeiten für solche Urlaube ist ab Mittwoch, 19. Oktober, beim Caravan-Salon-Austria auf dem Messegelände in Wels zu sehen, der von den OÖN präsentiert wird. Dafür sollten sich die Besucher Zeit nehmen, denn auf einer Hallenfläche von knapp drei Hektar zeigen 210 Aussteller auf 180 Stellplätzen alle Trends zum Thema Camping, die neuesten Modelle von Reisemobilen und Wohnwagen. Außerdem zeigen Selbstausbauer, Teilelieferanten und Dachzeltproduzenten, wie sich vorhandene Kleinbusse zu fahrenden Unterkünften umbauen lassen.

Aber der Welser "CamperPlatz" bietet noch mehr, nämlich jede Menge Serviceeinrichtungen sowie eine Vielzahl an Parkplätzen – diese sind auch für Reisemobile geeignet. Zudem wird ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Reiseberichten und Vorträgen zu unterschiedlichsten Themen rund ums Campen – vom richtigen Packen über rechtliche Aspekte bis hin zu Reisen in alle Herren Länder – geboten. Und das durchgehend an allen fünf Tagen.

Unter den Ausstellern zu finden: Der neue Luxusliner "Flair" aus dem Hause Niesmann + Bischoff, der allradgetriebene Campervan aus dem Hause Etrusco, der neue X-Cursion-Van von Weinsberg auf Basis des Volkswagen T6.1, der vielleicht leichteste reisetaugliche Mercedes-Benz-Sprinter mit Allradantrieb, die Premium-Modelle von Carthago, Malibu und MalibuVan ...

"Nach Monaten der Vorbereitung freue ich mich sehr, wenn wir ab 19. Oktober zeigen, wie der – für uns – beste CamperPlatz des Landes auszusehen hat. Noch mehr Information, noch mehr Emotion und noch mehr Angebot zeichnen den Caravan-Salon-Austria aus", sagt Messeleiterin Petra Leingartner, die es kaum noch erwarten kann, bis es losgeht. "Es sind nur noch wenige Handgriffe, dann haben wir alles fertig."