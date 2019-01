Wohin entwickeln sich unsere Feuerwehren?

Die Feuerwehr ist in vielen Bereichen traditionell und konservativ und andererseits innovativ und zukunftsorientiert – immer neue Herausforderungen verlangen immer neue Antworten.

Silver Society: Die Zukunft der Feuerwehr liegt in der Jugend – aber nicht nur. Betrachtet man den Altersschnitt in der Mannschaft ohne Jugendfeuerwehr, wird schnell klar, dass die Generation 50 plus eine tragende Säule des Systems ist. In manchen Feuerwehren gibt es deswegen spezielle Einsatzgruppen für die Kameraden dieser Altersschicht. Auch Gruppen wie die „Grauen Panther“ sollen die Reservisten bei der Stange halten und in die Kameradschaft integrieren.

Veränderungen: Wie die Gesellschaft verändert sich auch die Feuerwehr, zumal die Mannschaft ein Abbild der Bevölkerung ist. Veränderungen werden in der Feuerwehr nicht nur als Herausforderung gesehen, sondern auch als Chancen wahrgenommen. Weil aber immer neue Aufgaben neue Antworten und Strategien erfordern, arbeitet man vom Landesverband über die Bezirks- und Abschnittsorganisationen bis hin in die örtlichen Feuerwehren an zukunftsorientierten Lösungen. Denn eines haben die Schneedruck-Einsätze der vergangenen Tage gezeigt: Die wichtigste Ressource ist der Mensch – jene Männer und Frauen, die kommen, um anderen zu helfen.

Einsatzbereitschaft: Wer kommt, wenn am Montag gegen Mittag die Sirene heult? Diese Frage stellt sich jeder Kommandant im Laufe seiner „Amtszeit“. Flexible Arbeitszeiten, dezentrale Jobs oder Home-Office können in diesem Bereich eine Chance sein. Aber auch Firmen, die ihren Mitarbeitern erlauben, in den Einsatz zu gehen, tragen zur Tages-Einsatzbereitschaft bei.

Digitalisierung: Die Digitalisierung macht vor der Feuerwehr nicht halt. Intelligente Einsatzleitsysteme via Smartphone oder Tablet gehören schon fast dazu. Auch Themen wie „Virtual und Augmented Reality“ klopfen an. Beeindruckender Beweis für diese Techniken war die „Emergency Error Battle Challenge“ beim letztjährigen Ars Electronica Festival in Linz. Denkbar ist, dass in naher Zukunft ein Smarthome mit den Einsatzkräften kommuniziert und im Ernstfall Einsatzpläne via Smartphone ausgelesen werden können.

Ehrenamt auf Zeit: Ein Leben für die Feuerwehr ist zwar immer noch ein Standard-Modell unter den Kameraden, immer mehr wird das Ehrenamt aber auch zeitlich oder thematisch begrenzt gesehen. „Wir müssen deswegen andere Formen der Mithilfe finden, die dann für den Einzelnen passen“, sagt Landeskommandant Wolfgang Kronsteiner. Das berge mitunter auch große Potenziale. Großes Ziel sei natürlich immer noch, dass man Personal dadurch längerfristig binden kann.

Jugend: Seit Jahresbeginn können schon Achtjährige in die Reihen der Feuerwehr aufgenommen werden. Damit will man „das Feuer für das Ehrenamt“ schon früh entfachen. Die große Herausforderung für die Feuerwehren liegt darin, die jungen Freiwilligen derart zu begeistern, dass sie mit 16 Jahren den Sprung in den Aktivstand schaffen.

Neue Gefahren: Eine wahre Flut an Akkus, alternative Antriebe, Photovoltaik-Anlagen: Immer wieder müssen sich die Feuerwehren auf neue Techniken einstellen. Das stellt vor allem eine besondere Herausforderung für die Finanzierung des Systems dar. Entstehen neue Gefahren, müsse demnach auch in der Finanzierung das Verursacherprinzip gelten, lautet eine zentrale Forderung der Feuerwehren.

Ausbildung: Der Aufwand in der Ausbildung steigt enorm. Das liegt auch daran, dass sich gewisse Funktionsperioden verkürzen: „Wenn ich für zehn Funktionäre pro Feuerwehr einen Gruppenkommandanten-Lehrgang brauche, sind das 900 Lehrgangsplätze alle zehn Jahre, vorausgesetzt jeder macht zwei Funktionsperioden. Je mehr sich das verkürzt, desto mehr Lehrgänge brauchen wir“, erklärt Landeskommandant Wolfgang Kronsteiner. Gefragt sind auch Wochenend- und Abend-Lehrgänge in den Bezirken.

Funktionäre: Funktionäre zu finden wird immer schwieriger. „Wird man für eine Aufgabe geschätzt, ist es erstrebenswert, eine zu übernehmen“, bringt es Kronsteiner auf den Punkt. Als Organisation könne man nur darauf achten, dass es ein Umfeld gibt, in dem das (freiwillige) Arbeiten Spaß macht. Deshalb sei eine Entbürokratisierung des Feuerwehrsystems angesagt. Komplexer werdende Sachverhalte und eine Verdichtung der Arbeit entziehen nämlich dem Ehrenamt den Spaß.

