Wölfe: Ein Rudel im Böhmerwald beunruhigt Bevölkerung

Das Frühjahr 2024 hatte es in sich: Ein Wolf galoppierte mitten durch St. Georgen an der Gusen, einer kam in Liebenau einer Familie mit Kleinkind nahe, und in Windhaag bei Freistadt machte eine 13-jährige Joggerin unfreiwillig Bekanntschaft mit Wölfen. Auch den Rest des Jahres kam es immer wieder zu Sichtungen. Eingeflossen sind diese Vorfälle in die Übersichtsseite des Wolfsmanagements des Landes, wo das Geschehen dokumentiert wird.